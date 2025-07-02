Военные РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины, складам боеприпасов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также складам боеприпасов и цехам сборки дронов, завили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь управляемых авиабомб и 131 дрон ВСУ.