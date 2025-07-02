Лавров 6-7 июля посетит саммит БРИКС в Бразилии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие воскресенье и понедельник примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"6-7 июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 17-м саммите БРИКС - Рио-де-Жанейро, Бразилия, который пройдет под девизом укрепления сотрудничества глобального юга для более инклюзивного и устойчивого управления", - сообщила она.

По ее словам, "в ходе встречи будут рассмотрены результаты работы объединения с начала года по трем магистральным направлениям сотрудничества - это политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера".

"Также планируется обсудить проблемы глобальной, региональной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено вопросам реформирования системы глобального управления и поддержания мира и безопасности, особенно в контексте обострения ситуации в регионе Ближнего Востока", - пояснила представитель МИД.

На сессиях "БРИКС плюс/аутрич", сообщила Захарова, "предстоит обсудить проблематику совершенствования финансовой системы, реализацию таких инициатив в рамках БРИКС, как новая инвестиционная платформа, независимая расчетно-депозитарная инфраструктура, зерновая биржа БРИКС".

"Дискуссии затронут тематику искусственного интеллекта, защиты окружающей среды, взаимодействия в контексте 30-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также сотрудничество в сфере здравоохранения", - сказала Захарова.

На заседания, уточнила представитель российского МИД, приглашены государства - партнеры БРИКС: Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и "страны - единомышленники", в том числе председательствующие в региональных механизмах сотрудничества, а также международные организации и банки развития.