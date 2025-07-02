Лавров примет участие в форуме АСЕАН и заседании совета глав МИД стран - участниц ШОС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10-15 июля примет участие в форуме АСЕАН в Куала-Лумпуре и заседании совета глав МИД стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10-11 июля в Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном совещании глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в форматах Россия-АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). На этих площадках, где, помимо асеановцев, соберутся ведущие государства стран Азии, предстоит обменяться оценками ситуации в мире и, конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"С учетом нынешней глобальной турбулентности ожидается непростая дискуссия по основным болевым точках сегодняшней геополитики. Со своей стороны, намерены акцентировать растущие риски, связанные с милитаризацией АТР, расширением сети блоковых тихоокеанских так называемых механизмов. Попытками евроатлантистов закрепить в Азии силовой потенциал НАТО, расшатать сложившуюся вокруг АСЕАН архитектуру безопасности развития и замкнуть всю практическую работу на альтернативные форматы, которые обслуживают западную повестку дня", - отметила Захарова.

Как пояснила представитель МИД РФ, "в ходе российско-асеановской министерской встречи российская сторона рассчитывает на предметный диалог по широкому спектру вопросов взаимодействия с ассоциацией в области политики безопасности, торгово-экономическом и социально-культурном треках".

"Также со своей стороны подтвердим центральную роль АСЕАН в обеспечении стабильности и инклюзивной кооперации в регионе. В предметном плане сфокусируемся на подготовке новой совместной программы работы на период с 26-го по 30 год. Основной упор при этом будет сделан на развитие высокотехнологичных и наукоемких секторов - так называемых умных городов, сотрудничество в сферах цифровизации, энергетики и на других перспективных направлениях", - сказала Захарова.

Кроме того, будет затронута перспективы углубления связей "десятки" с ЕАЭС и ШОС.

"В рамках ВАС, как вы знаете, Россия выступает за расширение соответствующего его тематическому мандату практического сотрудничества. В текущем году предлагаем принять лидерское заявление ВАС по тематике социально культурной взаимосвязанности", - сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, на сессии АРФ "планируется одобрить программу работы на предстоящий год, которая включает проблематику и мероприятии по таким актуальным темам, как международная информационная безопасность, борьба с угрозами на море, противодействие терроризму, транснациональные преступности".

"Особенное внимание намерены уделить вопросам предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях. Исходим из того, что активизация широкого неполитизированного сотрудничества в этих сферах отвечает интересам всех участников форума", - отметила Захарова.

Также на полях асеановских мероприятий запланирован ряд встреч Лаврова с азиатскими коллегами.

Представитель МИД РФ также сообщила, что китайском Тяньцзине 14-15 июля Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел стран - членов ШОС.

"Встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в Тяньцзине. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения совета глав государств - членов ШОС, включая проекты итоговых документов", - сказала Захарова.

Особенное внимание, по ее словам, "будет уделено вопросам актуальной региональной и международной повестки дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй Мировой войны и образования ООН".

О других мероприятиях в программе главы российского МИД в ближайшие недели будет сообщено позднее, заключила Захарова.