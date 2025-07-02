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МЧС создаст в террорганах экспертные комиссии для повышения эффективности борьбы с ЧС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - МЧС подготовило инициативы, направленные на совершенствование системы пожарной безопасности, сообщила пресс-служба министерства.

"Согласно нововведениям, в территориальных органах МЧС России будут сформированы экспертные комиссии, в которые войдут представители министерства, общественных, научных и педагогических организаций. Их задача - анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций и разработка рекомендаций по повышению эффективности борьбы с пожарами и проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Замглавы МЧС Денис Попов представил эти инициативы ведомства в Совете федерации.

В МЧС уточнили, что эти меры развивают положения закона, принятого Госдумой 24 июня. Закон вступит в силу в конце сентября 2025 года.

МЧС Денис Попов
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