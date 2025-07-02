Цивилева предложила распространить льготы по образованию на вдов участников СВО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Статс-секретарь - замминистра обороны, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева предложила предоставить вдовам участников специальной военной операции квоты на образование.

"Сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте", - сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что фонд обеспечивает ветеранов СВО техническими средствами, реабилитациями и адаптацией домов.

"Многие участники специальной военной операции несмотря на то, что получили тяжелые ранения и инвалидность, принимают решение остаться, служить в рядах вооруженных сил или других силовых ведомств", - сказала Цивилева.

Она также предложила распространить полномочия фонда на действующих военнослужащих, имеющих статус ветерана боевых действий и получивших инвалидность.