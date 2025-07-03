Правительство РФ обсудит законопроекты о соцгарантиях матерей-героинь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона о предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на обеспечение реализации государственной политики, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, на заседании обсудят проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и статьи 12 и 15 Федерального закона "О страховых пенсиях".

"Законопроект направлен на повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 24 января 2025 года", - добавили в правительстве.