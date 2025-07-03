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Кабмин рассмотрит проект, направленный на обеспечение эффективности информационных систем

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщает пресс-служба кабинета министров.

Законопроектом предлагаются дополнительные меры нормативно-правового характера, направленные на обеспечение эффективности создания и последующего учета государственных информационных систем (ГИС), уточняется в сообщении.

Ранее законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предусмотренные в нем меры направлены на конкретизацию критериев отнесения информационных систем к государственным. Проектом вводится понятие "государственная информационная система", конкретизирующее цели создания ГИС, а также разъясняются определения "государственная цифровая платформа", "государственный информационный ресурс" и "ведомственный сервис".

Проектом предлагается установить закрытый перечень видов нормативных правовых актов, являющихся основанием для создания ГИС, а также закрепить виды государственных информационных систем (федеральные и региональные).

Правительство РФ планируется наделить полномочиями вводить общие требования к содержанию нормативных актов, являющихся основанием создания, развития (модернизации) и эксплуатации ГИС, а также дополнительные требования к ГИС, входящим в состав государственных цифровых платформ.

Проектом устанавливается возможность использования ведомственных и иных систем для работы ГИС с учетом таких же требований к защите информации, что и в государственных системах.

Также проектом создаются правовые условия, позволяющие госорганам привлекать к созданию и развитию ГИС подведомственные им учреждения. Предусматривается, что указанные работы и услуги могут выполняться такими учреждениями, в том числе за счет госсубсидий.

Операторов ГИС предлагается обязать обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Максут Шадаев Минцифры РФ Правительство РФ
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