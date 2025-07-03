Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - При пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области погибли трое сотрудников, еще трое пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Первышов.

"Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов. Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчётами. Погибли трое сотрудников. Ещё три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал губернатор.