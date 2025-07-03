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В Петербурге задержали женщину, готовившую убийство сотрудника оборонного предприятия

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге предотвращено убийство сотрудника оборонного предприятия, задержана женщина , которой вменяется покушение на террористический акт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданка России 2002 года рождения готовила террористический акт по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, в июне 2024 года "она посредством мессенджеров "Телеграм" и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем иноспецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза".

В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий , чтобы заем подорвать его автомобиль с помощью предоставленного противником самодельного взрывного устройства.

Женщина была задержана сотрудникам ФСБ в момент закладки СВУ под автомобиль.

"Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ФСБ.

По данным ведомства, выполняя задания куратора, подозреваемая также "наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры".

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