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В России разработан высокоточный тест для выявления чумы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработали инновационную тест-систему для выявления ДНК возбудителя чумы, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, разработка, "не имеющая аналогов в мире, предназначена для проведения эпидемиологических исследований образцов сложного состава, включая почву, клинический материал и останки животных".

"Отличительной особенностью новой тест-системы является ее высокая точность. Благодаря поэтапному анализу образца, она способна обнаружить единичные клетки чумного микроба в микролитре исследуемого материала. Это позволяет своевременно выявлять заражение и оперативно реагировать на потенциальные угрозы", - добавили в ведомстве.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, тест-система готовится к регистрации и в ближайшее время будет доступна для использования.

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