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Аэропорт Ульяновска возобновил прием и выпуск воздушных судов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сняты временные ограничения, введенные в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация.

"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились ранее в четверг для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск", - заявили в Росавиации.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинформировал, что на данный момент сохраняются временные ограничения работы мобильного интернета.

Алексей Русских Росавиация Ульяновск Ульяновская область
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