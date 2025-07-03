Путин заявил, что Россия сделала рывок в сфере производства беспилотников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Россия сделала рывок вперед в сфере производства беспилотников.

"Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере и, без всяких сомнений, здесь (...) у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности", - сказал Путин в ходе обмена мнениями на пленарном заседании форума АСИ.

Он напомнил, что в настоящее время приняты ряд решений по поддержке развития сферы производства беспилотников, а интерес к современной российской продукции проявляют не только в стране, но и за рубежом.