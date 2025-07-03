Поиск

Военные РФ продвигаются вперед в Харьковской области для создания зоны безопасности вдоль границы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие движутся вперёд по Харьковской области для создания зоны безопасности вдоль госграницы РФ, заявляет Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", - сказано в сообщении министерства, распространённом в четверг.

Так ведомство комментирует взятие под контроль населённого пункта Меловое Харьковской области военнослужащими подразделениями группировки войск "Север", о чём министерство обороны РФ сообщило ранее в четверг.

"Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - информирует Минобороны.

По его данным, подразделения шаг за шагом выбивают противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Минобороны России публикует кадры из Мелового Харьковской области. На кадрах военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север", поддержку которым оказывали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, в знак освобождения села от украинских формирований водрузили государственный флаг РФ на одно из зданий.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Харьковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США

Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США

Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

В ЦБ предложили ограничить срок действия карт Visa и Mastercard

В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

Путин сообщил, что в четверг будет говорить с Трампом

Путин сообщил, что в четверг будет говорить с Трампом

Минкультуры опровергло информацию об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в РФ

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Белоруссию

Turkish Airlines недогружает багаж на рейсах в Москву для безопасности полетов

Turkish Airlines недогружает багаж на рейсах в Москву для безопасности полетов
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });