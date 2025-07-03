Военные РФ продвигаются вперед в Харьковской области для создания зоны безопасности вдоль границы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие движутся вперёд по Харьковской области для создания зоны безопасности вдоль госграницы РФ, заявляет Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", - сказано в сообщении министерства, распространённом в четверг.

Так ведомство комментирует взятие под контроль населённого пункта Меловое Харьковской области военнослужащими подразделениями группировки войск "Север", о чём министерство обороны РФ сообщило ранее в четверг.

"Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - информирует Минобороны.

По его данным, подразделения шаг за шагом выбивают противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Минобороны России публикует кадры из Мелового Харьковской области. На кадрах военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север", поддержку которым оказывали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, в знак освобождения села от украинских формирований водрузили государственный флаг РФ на одно из зданий.