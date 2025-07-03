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Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических проектов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам прошедшей беседы двух президентов.

"В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и в исследовании космоса", - сказал Ушаков.

Дональд Трамп Владимир Путин США Юрий Ушаков
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