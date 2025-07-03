Россельхознадзор пресек ввоз в РФ красной рыбы под видом говяжьих субпродуктов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор остановил ввоз в РФ рыбы лососевых пород неизвестного происхождения под видом говяжьих субпродуктов.

Как сообщает служба, в ходе досмотра автомобиля, следовавшего со стороны Белоруссии, вместо заявленных по документам 17,9 тонны замороженных говяжьих субпродуктов была обнаружена рыба. "Первичная проверка сопроводительных документов вызвала подозрения в их подлинности, что было подтверждено в результате досмотра груза. На упаковочных картонных коробах имелись нескрываемые следы замены ранее нанесенных маркировочных этикеток, нарушения целостности упаковки, - говорится в сообщении. - Проверка документов подтвердила, что ветеринарный сертификат, сопровождающий перевозимый груз, является поддельным. Нанесенный на него QR-код при сканировании отсылает на фальшивый сайт, не имеющий ничего общего с официальным сайтом государственной ветеринарной службы Белоруссии".

Кроме того, поддельными были штамп и личная подпись инспектора о прохождении ветеринарного контроля.

Как отмечает Россельхознадзор, подобная схема поставок на российский рынок из Белоруссии рыбной продукции неизвестного происхождения в течение последнего месяца зафиксирована второй раз. Аналогичный случай был предотвращен 12 июня.

В настоящее время автомобиль с продукцией находится под арестом. После проверочных мероприятий нелегально ввезенный груз в соответствии с требованиями действующего законодательства будет подлежать уничтожению как продукция неизвестного происхождения, поясняет служба.

Информация для правовой оценки нарушения направлена в правоохранительные органы.