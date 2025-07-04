Россиянина, объявленного в международный розыск, депортировали из Таиланда

Мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотических средств, депортирован из Таиланда и задержан сотрудниками МВД РФ, сообщила в пятницу официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сказала Волк.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов Таиланда в аэропорту Бангкока в рамках процедуры депортации передали фигуранта представителям МВД России для доставки на территорию Российской Федерации", - добавила официальный представитель МВД России.

По версии следствия, преступление было совершено в 2022 году на территории города Котласа Архангельской области. Злоумышленник приобрел оптовую партию мефедрона и расфасовал в более мелкие упаковки для последующего сбыта, разложил в тайники-закладки, однако довести до конца свой замысел не смог.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. Позднее был объявлен в международный розыск. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами Таиланда фигурант был задержан 5 июня, помещен в миграционный изолятор, а после депортирован в Россию.