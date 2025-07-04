ФАС нашла нарушения у крупнейшего производителя пищевой соли в РФ

Ведомство предписало "Руссоли" разработать торговую политику

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала ООО "Руссоль", крупнейшему производителю пищевой и технической соли в РФ, разработать торговую политику по реализации пищевой соли.

Как сообщила пресс-служба ведомства, решение было принято в рамках предупреждения, выданного компании из-за злоупотребления доминирующим положением.

По данным ФАС, ранее "Руссоль" отказалась поставить товар ООО "Сольторг" и ООО "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил ООО "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие.

"Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении службы.

"ФАС России выдала предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли. Документ должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен", - указали в ФАС.

По мнению антимонопольной службы, выполнение требований "будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке пищевой соли, в том числе в части установления монопольно высоких цен".