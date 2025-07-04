Поиск

Норовирус обнаружен у 37 человек на теплоходе "Николай Карамзин"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия после выявления случаев кишечной инфекции у 37 человек, находившихся на борту теплохода "Николай Карамзин".

"На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Заболевшие члены экипажа отстранены от работы. Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что специалистами были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, выданы предписания в адрес туристической компании ООО "Московский туристический флот" и судовладельца ПАО "Московское речное пароходство" о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение дезинфекции на борту.

"Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны заявили об ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве

Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза

Минобороны РФ заявило о нейтрализации шести дронов над российскими регионами

Скончался вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов

ФАС нашла нарушения у крупнейшего производителя пищевой соли в РФ

ФАС нашла нарушения у крупнейшего производителя пищевой соли в РФ

Более 6 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА в Ростовской области

Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиево-Посадском округе

Возвращения в Москву холодной погоды в июле не ожидается

Пять микрорайонов обесточены в Сергиево-Посадском округе из-за атаки БПЛА

Пять микрорайонов обесточены в Сергиево-Посадском округе из-за атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о 48 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });