Норовирус обнаружен у 37 человек на теплоходе "Николай Карамзин"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия после выявления случаев кишечной инфекции у 37 человек, находившихся на борту теплохода "Николай Карамзин".

"На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Заболевшие члены экипажа отстранены от работы. Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что специалистами были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, выданы предписания в адрес туристической компании ООО "Московский туристический флот" и судовладельца ПАО "Московское речное пароходство" о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение дезинфекции на борту.

"Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага", - добавили в ведомстве.