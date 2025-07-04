Минобороны заявило о продвижении войск в глубину обороны ВСУ в Сумской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" продвигаются вглубь украинской обороны в Сумской области, нанесли удары по девяти бригадам ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, группировка "Север" нанесла удары по девяти бригадам, трем штурмовым полкам, батальону и спецотряду ВСУ.

По информации Минобороны РФ, в Харьковской области группировка в течение недели нанесла поражение подразделениям семи бригад и погранотряду ВСУ, также взяла под контроль населенный пункт Меловое.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - сказали военные.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери армии Украины за неделю составили: более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.