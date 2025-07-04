Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Запуск прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечен на октябрь текущего года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми, будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой.

По словам главы МИД РФ, этому также будет способствовать "соглашение об отказе от визовых требований для путешествий подданных Королевства и граждан России, которое находится в завершающей стадии подготовки".