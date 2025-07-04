Москва и Эр-Рияд настроены на продолжение взаимодействие в формате ОПЕК+

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Формат ОПЕК+ востребован в контексте поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей, Россия и Саудовская Аравия будут продолжать тесные контакты на этом направлении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой саудовского МИД Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

"У нас обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия в формате ОПЕК+. Мы исходим из того, как и наши саудовские друзья, что этот уникальный механизм, которые объединяет ведущие страны - экспортеры нефти, весьма востребован с точки зрения поддержания баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке", - сказал Лавров.

Министр также сообщил, что следующее заседание российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству намечено на вторую половину года в Саудовской Аравии.

"Российско-саудовская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет ключевую роль в поиске новых возможностей для максимального задействования имеющегося у обеих стран потенциала", - отметил глава МИД России.