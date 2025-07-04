Аэропорт "Хибины" планируют реконструировать к 2030 году за 5 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Хибины" (ОАО "Аэропорт", принадлежит АО "Апатит", входящему в ПАО "ФосАгро") в Мурманской области планируется реконструировать, говорится в материалах предварительной оценки воздействия на окружающую среду, вынесенных на общественное обсуждение.

Проектную документацию подготовило АО "ЛенморНИИпроект". В ней говорится, что планируется реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, обновление действующей рулежной дорожки и строительство новой. Также проект предусматривает реконструкцию водно-дренажной системы.

В материалы для общественного обсуждения также включено письмо Росавиации, в котором ведомство согласовало реконструкцию и новое строительство на территории аэропорта "Хибины". В документе говорится, что работы могут пройти в 2026-2029 годах, финансировать реализацию проекта планируется из федерального (3,6 млрд рублей) и регионального (855,4 млн рублей) бюджетов, а также средств инвестора - ПАО "ФосАгро" (500 млн рублей). Таким образом, общая стоимость проекта составит 4,96 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2023 году гендиректор ООО "Тирвас" (управляет горнолыжным комплексом "Большой Вудъявр", дочерним предприятием АО "Апатит") Герман Симаков предлагал разработать комплексный план развития для горнолыжного курорта в Хибинах. Во время рабочей поездки главы Минэкономразвития России Максима Решетникова в Кировск Симаков предлагал включить в такой план развития реконструкцию аэропорта.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты, был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Работу он возобновил в 2012 году. Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".

Аэропорт обслуживает преимущественно жителей южной части Кольского полуострова - Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.