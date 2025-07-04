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Дагестан хочет продать "Газпрому" в 2025 году 400 км газовых сетей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дагестан планирует приватизировать не менее 400 км газовых сетей, сообщил вице-премьер - министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов.

"В текущем году мы проинвентаризировали около 400 км сетей, это 66 объектов. Мы включили (их - ИФ) в проект приватизационного плана, мы готовы к реализации сетей. В ближайшее время мы выставим их на продажу, в настоящее время они проходят стадию оценки. (...) Наша задача - реализовать по результатам открытого аукциона (газовые сети - ИФ) группе компаний "Газпром", если не будет иных покупателей, все сети, находящиеся в Республике Дагестан. Я считаю, что это хорошая история, потому что износ сетей составляет не менее 70-80%. Мы видим, что те сети, которые раньше приобрел "Газпром", уже модернизируются", - сказал Эминов на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что в перспективе рассматривается реализация газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности в Дагестане. По его словам, это связано с тем, что износ сетей очень высокий и у муниципалитетов не всегда есть средства на их содержание.

"Из республиканских сетей мы сейчас продаем 400 км, остается 2,3 тыс. км сетей, которые мы продадим. Всего с учетом того, что на территории Республики Дагестан еще порядка 7 тыс. сетей сохраняется, перспектива еще есть", - уточнил вице-премьер - министр по земельным и имущественным отношениям региона.

Эминов отметил, что продажа 400 км сетей ожидается в 2025 году.

"В рамках нашей "дорожной карты" мы определили мероприятия по консолидации реализации газовых сетей. Уже 1,6 тыс. км сетей мы продали. Республика получила от этого 1,3 млрд рублей с НДС. Второй этап консолидации у нас есть, нам необходимо 3 тыс. км сетей продать", - добавил он.

Как сообщалось, с 2025 по 2027 год за счет средств республиканского бюджета в Дагестане планируется строительство порядка 60 км газовых сетей.

Газпром Дагестан Заур Эминов
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