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Группировка "Восток" сообщила о продвижении в глубину обороны ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Центр" и "Днепр" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, формированиям механизированных бригад, а также бригадам морской пехоты и территориальной обороны ВСУ в районах Поддубного, Полтавки, Воскресенки, Гуляйполя, Ольговки, Темировки и Зеленого Поля", - сказал представитель группировки Алексей Яковлев.

По его словам, за сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, танк, станцию радиоэлектронной борьбы, три станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли удары по девяти украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова, Бойковки, Петровского, Новопавловки, Дачного и Гродовки. Он заявил, что потери украинских сил за сутки составили до 460 военнослужащих.

"Умелыми и решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики. В течение суток подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, бригады территориальной обороны Украины", - сказал представитель группировки Евгений Третьяков.

По его словам, ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по четырем украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На харьковском направлении нанесены удары по подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. По его словам, украинские силы за сутки на данных участках потеряли до 205 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формирование механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, потери ВСУ за сутки составили свыше 60 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" за сутки нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ, сказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его информации, в зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли более 210 человек.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь станций спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов ВСУ", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина
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