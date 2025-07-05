Зюганов призвал ввести законодательную ответственность за "антисоветизм"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на партийном съезде предложил через изменения в законодательстве ввести ответственность за "антисоветизм", а также запретить демонтаж советских памятников.

"Нужно добиваться законодательного преследования за антисоветизм, за реабилитацию и героизацию предателей и коллаборационистов", - сказал Зюганов в политическом отчете на съезде.

Он также считает, что партии следует инициировать принятие закона о запрете демонтажа советских памятников, "все советские монументы, памятные места и знаки должны быть включены в список объектов культурного наследия".

Кроме того, "следует усилить работу по разъяснению того факта, что антисоветизм категорически несовместим с патриотизмом", сказал политик.

Также "в целях формирования исторического сознания молодежи нужно добиться, чтобы преподавание истории СССР в школе велось без антикоммунистических искажений".

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд ЦК КПРФ проходит в субботу на площадке подмосковного дома отдыха "Снегири".