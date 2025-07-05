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Полиция начала проверку после драки с участием Смолова в кафе в центре Москвы

Также проверяют информацию о вымогательстве у одного из участников конфликта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция проводит проверку по факту конфликта в кафе в центре города, в котором участвовал футболист Федор Смолов, уголовное дело на него пока не возбуждено.

"28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства", - сообщили в ГУ МВД Москвы журналистам в субботу.

По данным полиции, между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь.

Как пояснили агентству в правоохранительных органах, конфликт возник между посетителями кафе и футболистом Смоловым.

Личности всех участников драки были установлены в течении суток после происшествия. Подозреваемый - 35-летний футболист, "который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным", добавили в ГУ МВД.

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району в ходе проверки были запрошены медицинские документы лечебных учреждений Москвы и Челябинска.

"До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила. Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов", - сообщили в ведомстве.

Проверка продолжается, "по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом".

"Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта", - сообщили в полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что после драки неизвестные мошенники обращались к Смолову, требуя деньги за то, что видео конфликта не окажется в интернете.

Федор Смолов
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