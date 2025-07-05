В Дагестане 11 туристов отравились во время двухдневного тура

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора расследуют факт пищевого отравления группы туристов, которые находились в двухдневном туре по Гунибскому району Дагестана.

"После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства", - сообщает региональное управление надзорного ведомства в субботу.

Отмечается, что работа двух точек общепита приостановлена.

Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи и питьевой воды.