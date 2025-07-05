КПРФ на съезде уточнила свое название

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На 19-ом съезде ЦК КПРФ в субботу приняты изменения в устав партии, в частности изменено ее название, учрежден новый партийный орган.

"Коммунистическая партия Российской Федерации" была переименована в "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации". Соответствующие поправки внесены в устав партии с последующим направлением его в министерство юстиции для государственной регистрации.

"Это разумно. Избиратели, например, будут сразу видеть название партии в бюллетенях", - сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов журналистам.

Обновленное название будет использоваться, например, в официальной переписке и в других официальных документах, сказал "Интерфаксу" заместитель председателя ЦК Дмитрий Новиков.

На съезде КПРФ также учрежден новый партийный орган - Высший совет.

Как пояснил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков, внесение соответствующих изменений в устав не означает, что такой совет сразу начнет работать. "Для его "запуска" нужно соблюсти две опции. Первая - поправка в устав должна быть зарегистрирована Минюстом, а это может занять месяц, полгода, год, по-разному бывает. И второе - наличие положения о Высшем совете обеспечивает право Центрального комитета его создать, но не обязанность. Будет ли ЦК его создавать и когда - остается на усмотрение комитета", - сказал Новиков.

По его словам, этот совет можно назвать "советом старейшин" - "опытных людей, которые доказали за многие годы, что партия для них на первом месте".

Также одобренные на съезде поправки касаются приведения устава в соответствие с действующим законодательством.