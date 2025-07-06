На территории ДНР и Запорожской области создан заповедник

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Государственный природный заповедник "Степь Донецкая" создан на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Как сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина, постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что "новая особо охраняемая природная территория включает в себя 4 кластера - "Кальмиусский", "Каменные могилы", "Меловая флора" и "Хомутовская степь", которые ранее были частями степного заповедника, созданного в 1961 году".

Общая площадь заповедной зоны составляет более 3 тыс. га.

Как отметили в пресс-службе, "создание заповедника обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных, будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции".