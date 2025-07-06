Поиск

Задержан несовершеннолетний житель Дагестана, планировавший теракт в Буйнакске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в планировании теракта на территории Буйнакска, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в воскресенье.

По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель республики в целях осуществления террористической деятельности запланировал совершение на территории Буйнакска террористического акта.

"Для совершения преступления последний в заранее определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Буйнакск Дагестан СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 150 рейсов отменено за сутки в "Шереметьево" из-за ограничений

Более 150 рейсов отменено за сутки в "Шереметьево" из-за ограничений

На территории ДНР и Запорожской области создан заповедник

За ночь над регионами России нейтрализованы 120 дронов ВСУ

Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Минобороны РФ заявило об уничтожении 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Что произошло за день: суббота, 5 июля

Аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" временно закрыт

"Шереметьево" возобновило отправку рейсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });