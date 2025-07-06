Задержан несовершеннолетний житель Дагестана, планировавший теракт в Буйнакске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в планировании теракта на территории Буйнакска, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в воскресенье.

По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель республики в целях осуществления террористической деятельности запланировал совершение на территории Буйнакска террористического акта.

"Для совершения преступления последний в заранее определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.