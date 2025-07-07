Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

"Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, а также возгораний, задымления - нет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, видимых повреждений объектов НПЗ нет.

Информация о происшествии поступила от диспетчера нефтеперерабатывающего завода ночью 7 июля. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Как сообщалось, в 2024 году НПЗ сократил объем переработки на 11% по сравнению с показателем предыдущего года - до 4,7 млн тонн.

Владельцем ООО является Юрий Шамара.