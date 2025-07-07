Поиск

Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

"Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, а также возгораний, задымления - нет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, видимых повреждений объектов НПЗ нет.

Информация о происшествии поступила от диспетчера нефтеперерабатывающего завода ночью 7 июля. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Как сообщалось, в 2024 году НПЗ сократил объем переработки на 11% по сравнению с показателем предыдущего года - до 4,7 млн тонн.

Владельцем ООО является Юрий Шамара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Ильский нефтеперерабатывающий завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Обломки БПЛА упали на ж/д пути на юге Воронежской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 91 украинского БПЛА

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 июля

БПЛА сбиты в Воронежской, Тверской и Смоленской областях

Военные заявили о нейтрализации 48 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 6 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6686 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });