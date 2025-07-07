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Кравцов призвал не верить фейкам с его якобы ошибочным поздравлением

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил всех желающих посетить "Артек" для проверки подлинности его подписи на фотографии с поздравлением лагеря со столетием.

"Что касается фотографии, я вначале с иронией отнесся. В свое время, две или три недели назад, всех пригласил в "Артек" убедиться, какая же фотография подлинная, посмотреть подлинную фотографию, а не верить фейкам. Пока никто не обращался. Еще раз хочу обратиться, пожалуйста, желающие могут приехать и посмотреть", - сказал Кравцов на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ 2025 года.

Ранее фото якобы поздравления Кравцова с ошибкой в слове "праздник" было опубликовано в соцсетях.

Сергей Кравцов Артек
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