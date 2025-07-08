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В группировке "Запад" сообщили об ударе по пункту временной дислокации подразделения ВСУ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пункт временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Расчетами РСЗО "Торнадо" нанесен удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ. Уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией и три полевых склада", - сказал Шаров.

Представитель группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил об уничтожении за сутки 16 пунктов управления дронами ВСУ.

ВСУ РСЗО Леонид Шаров
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