Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник не демонстрирует ярко выраженной динамики, пытаясь стабилизироваться после падения накануне, на рынок давят сохраняющиеся опасения относительного процесса урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2755,34 пункта (-0,03%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%, заметно упали в цене бумаги "Газпром нефти" (-4,1%) на дивидендной отсечке.

Кроме того, подешевели акции ВТБ (-1%), МКПАО "ВК" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине " очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель американского Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты. Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои пошлины в ответ, то Вашингтон поднимет свои тарифы на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе. Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Президент США подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа. "Я определил, основываясь на дополнительной информации и рекомендациях различных высокопоставленных должностных лиц, что необходимо и уместно продлить приостановку, введенную в действие указом президента 14266 до 12:01 по восточному летнему времени 1 августа 2025 года", - говорится в указе, текст которого публикует Белый дом. Отмечается, что этот перенос не относится к Китаю.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях (срок истекал 9 июля).

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует символический рост (+0,03%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 8 июля.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно позитивная динамика. Так, индексы Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,2-1,4%, и лишь фондовый индикатор Австралии снижается на 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть демонстрируют во вторник утром умеренно негативную динамику после заметного повышения накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве снизилась на 0,39%, до $69,3 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 0,46%, до $67,62 за баррель.