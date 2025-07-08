Нанесены удары по газоэнергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу ВПК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении ведомства.

