Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных средств, сейчас работает над закрытием десяти таких площадок, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вызывает, конечно, ряд опасений то, что и бюджетополучатели тоже пользуются услугами теневых площадок, поэтому тут идет плотная работа с Казначейством РФ и Генпрокуратурой. На сегодняшний день, к сожалению, должен сказать, действует еще 10 площадок у нас, мы по ним работаем", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг в 2024 году закрыл шесть теневых площадок с оборотом примерно 11 млрд рублей, установил около 50 организаторов и 300 заказчиков этих площадок.

"Это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания, то есть это примерно 20-25% сегодня стоимость на рынке. То есть это очень высокая цена, но в то же время пользуются этими услугами", - сказал глава Росфинмониторинга.

Служба в 2024 году предотвратила вывод в теневой оборот около 500 млрд рублей благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам, сказано в годовом отчете Росфинмониторинга по итогам 2024 года.