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Дума приняла закон об интернете и связи для водителей и пассажиров на автодорогах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о размещении и эксплуатации сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог.

В пояснительной записке к нему отмечается, что в России, по различным оценкам, федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, а сетями LTE от 54% до 75%; региональные дороги - сетями связи различных поколений на уровне 20-40%.

Дальнейшее развитие системы вызова экстренных оперативных служб "112", а также применение технологий беспилотного транспорта и интернета вещей потребуют в перспективе полного покрытия мобильной связью федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

У российских операторов связи в настоящее время возникает ряд проблем при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог, а также при использовании государственной и муниципальной собственности рядом с автодорогами: противоречия в различных федеральных законах, административные и регуляторные барьеры и отсутствие единых условий для размещения объектов и линий связи.

Закон направлен на решение существующих правовых пробелов, оптимизацию взаимодействия операторов связи и владельцев автомобильных дорог

В этой связи предусматривается следующее: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе прокладка, перенос, переустройство линий связи и сооружений связи, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог будет осуществляться в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, установленных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Законом регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Также закрепляется право использования на условиях публичного сервитута земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи и сооружений связи.

LTE Госдума GSM
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