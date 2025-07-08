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Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по телефону развитие двусторонних отношений, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Главы государств условились и далее поддерживать регулярные личные контакты, информирует пресс-служба.


Узбекистан Владимир Путин Шавкат Мирзиеев
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