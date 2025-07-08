КС РФ подтвердил право ФАС на предписания о незаконности антимонопольных иммунитетов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ подтвердил право Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в административном порядке c помощью предписаний добиваться прекращения нарушений законодательства путем необоснованного включения в договоры коммерческой концессии положений об антимонопольных иммунитетах.

Согласно информации на сайте суда, 8 июля 2025 года после рассмотрения жалобы АО "Таркетт Рус", российского подразделения французского производителя напольных покрытий Tarkett SA, он принял постановление №28-П, в котором признал соответствующим Конституции РФ пункт 3 статьи 1033 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Эта правовая норма говорит о том, что по требованию ФАС или иного заинтересованного лица могут быть признаны недействительными такие ограничительные условия договоров коммерческой концессии, как антимонопольные иммунитеты, если эти положения с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат законодательству о защите конкуренции. Коммерческая концессия (франчайзинг) - это договор, по которому одна сторона (правообладатель, франчайзер) предоставляет другой стороне (пользователю, франчайзи) за вознаграждение право использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания, а также другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе ноу-хау).

Перечень таких иммунитетов, представляющих собой отступления от принципа свободы экономической деятельности, приведен в пункте 1 той же статьи. Это, в частности, обязательство правообладателя не предоставлять одним и другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на одной и той же территории; отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов правообладателя, в том числе потенциальных; обязательство пользователя действовать исключительно в пределах определенной территории и др.

Нарушение и наказание

В случае "Таркетт Рус", группа лиц которой, согласно материалам дела, занимает более 50% российского рынка линолеума, ФАС усмотрела нарушение закона о защите конкуренции в условиях концессии, по которым дистрибьюторам в их магазинах было запрещено продавать линолеум других производителей. За нарушение предусматривалась ответственность в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, за повторное - 1 млн рублей.

Ведомство сочло, что это противоречит статье 10 закона о защите конкуренции, которая запрещает создавать препятствия доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам, и предписало прекратить подобную практику. Затем, так как этого не произошло, ФАС оштрафовала компанию на 286,86 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке на основании части 2 статьи 14.31 КоАП.

"Таркетт Рус" не смогла оспорить решения ФАС ни о нарушении, ни о назначении штрафа. Суды трех инстанций признали правомерность претензий ведомства и отклонили просьбы компании обратиться в КС РФ за проверкой упомянутых положений законодательства.

Нарушение принципа разделения властей?

После этого "Таркетт Рус" обратилась с жалобой в КС РФ. В ней юристы компании пиcали, что ее случай выявил неопределенность в вопросе соответствия Конституции РФ пункта 3 статьи 1033 ГК РФ, поскольку он допускает квалификацию как противоречащих антимонопольному законодательству условий коммерческой концессии, соответствующих пункту 1 этой же статьи и подпадающих под антимонопольные иммунитеты.

Компания также высказывала соображение, что ФАС должна была обращаться в суд для признания условий концессии недействительными. "Толкование п. 3 ст. 1033 ГК РФ как допускающего квалификацию включенных в договоры коммерческой концессии ограничительных условий в качестве противоречащих антимонопольному законодательству без их предварительного оспаривания в установленном законом порядке, противоречит положениям ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, в которой закреплено, что "правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом", - говорилось в жалобе компании. "Таркетт Рус" считала, что толкование оспариваемой нормы как позволяющей антимонопольному органу выносить суждение о несоответствии условий концессионных соглашений без оспаривания их в установленном порядке нарушает конституционный принцип разделения властей.

Допустимая альтернатива

КС РФ не согласился с такой трактовкой. "Ни положениями федерального закона "О защите конкуренции", ни сложившимися подходами судебной практики принципиально не исключается возможность воздействия антимонопольного органа на субъектов экономической деятельности в рамках административной процедуры как альтернативной и в тех случаях, когда имеется возможность предъявить вытекающие из соответствующих нарушений требования в судебном порядке", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Более того, российское законодательство прямо предусматривает возможность сосуществования альтернативных способов проверки законности действий участников правоотношений. "Схожее правовое регулирование, допускающее как административный, так и судебный порядок установления нарушений антимонопольных требований, предусмотрено в отношении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений", - напомнили судьи КС РФ.

К тому же административная процедура, по их мнению, может быть привлекательнее для бизнеса в силу своей гибкости, тогда как обращение в суд влечет риск признания антимонопольных иммунитетов недействительными с теми или иными негативными последствиями. "[В этом случае] сторонам договора предоставляется возможность самостоятельно адаптировать договорные условия к антимонопольным требованиям, в том числе на основе допускаемого законом внесудебного взаимодействия с антимонопольным органом с целью уточнения его позиции, не нарушая при этом общий баланс взаимных интересов и сохраняя функциональную эффективность договорного регулирования, что могло бы оказаться невозможным в случае судебного признания условий договора недействительными", - говорится в постановлении.

К бизнесу надо относиться внимательно

КС РФ также счел необходимым высказаться о некоторых общих подходах к использованию антимонопольных иммунитетов. Во-первых, констатировал, что последствия их применения в отношениях хозяйствующих субъектов могут изменяться со временем в зависимости от экономических условий (количество конкурентов, соотношение спроса и предложения, доступность замещающего товара и пр.), способны приводить к различному влиянию на состояние конкуренции.

"При одной совокупности условий такое влияние, даже будучи потенциально негативным, при заключении и исполнении договора коммерческой концессии обычно не является существенным, поскольку компенсируется тем, что на соответствующий рынок под контролем правообладателя (...) привносятся имеющие ценность бизнес-процессы, технологии, другие объекты интеллектуальных прав, применение которых (...) отвечает интересам потребителя и развитию конкуренции на товарном рынке в целом", - говорится в постановлении. Со временем, однако, подпадающее под иммунитет поведение может оказать "существенное негативное воздействие" на состояние конкуренции и интересы потребителей. В этом случае суд может признать соответствующие положения договора недействительными.

Во-вторых, недопустимо использование антимонопольного иммунитета для обхода запретов законодательства о конкуренции. "...Важным для правоприменителя является отграничение этого договора (коммерческой концессии - ИФ) от правовых конструкций (моделей), опосредующих схожие отношения по использованию аналогичных объектов интеллектуальных прав, с тем, чтобы пресекать поведение, направленное на получение преимуществ от обхода установленных антимонопольным законодательством ограничений принципа свободы договора", - говорится в постановлении. Чтобы не допускать обхода требований антимонопольного законодательства, в частности, посредством совершения мнимых и притворных сделок с намерением формально распространить на свою деятельность предусмотренные законом иммунитеты, от правоприменителя требуется установить соответствие условий заключенного сторонами договора признакам коммерческой концессии, как они определены положениями главы 54 ГК Российской Федерации, указали судьи.

В-третьих, КС РФ дал понять, что предписаниям ФАС должны предшествовать предупреждения. "Внимательному отношению антимонопольного органа к особенностям деятельности хозяйствующих субъектов призвана способствовать и практика выдачи, - как правило, до возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства (...) - предупреждения (...), [которое] должно содержать обоснованное мнение антимонопольного органа о признаках нарушения и предложение о его устранении", - написано в постановлении.