В прошлом году РКН заблокировал более 44 тыс. мошеннических сайтов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 44 тыс. мошеннических сайтов было заблокировано Роскомнадзором (РКН) в прошлом году, ежедневно ведомство пресекает более 1 млн подозрительных звонков, а также принимает участие в подготовке мер по борьбе с мошенниками, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов, ежедневно Роскомнадзор пресекает свыше миллиона подозрительных звонков. Сейчас совместно с Роскомнадзором и другими заинтересованными ведомствами мы прорабатываем дополнительные меры для борьбы с мошенниками в интернете", - сказал Григоренко в ходе рабочего совещания в РКН во вторник. Его слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.

Вице-премьер отметил, что на базе ведомства функционирует ряд информационных систем, позволяющих выявлять и блокировать мошеннические сайты и звонки. "Ежедневно система Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 млн вызовов, из которых около 1,2 млн составляют звонки с подменой номера. Злоумышленники используют такие номера для обмана пользователей", - говорится в сообщении.

РКН "также принимает участие в обсуждении "второго пакета" мер по борьбе с мошенничеством". "Среди мер - создание и внедрение сервиса на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках", - сказано в сообщении.

Григоренко, по информации его аппарата, напомнил, что в начале этого года был принят правительственный "пакет" мер, включающий 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников, который уже вступил в силу, в частности, введён запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами. Кроме того, теперь блокируются сообщения с кодами доступа к Госуслугам, если абонент говорит по телефону во время отправки такого сообщения.

В силу также вступил закон об уголовной ответственности для дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств, напомнили в аппарате. "Уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Именно факт оплаты является ключевым доказательством умысла. Тех, кто передал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), наказывать не будут", - говорится в сообщении.