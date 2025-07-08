ВС не согласился с судами, отстранившими управляющего за использование и повреждение BMW банкрота

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ не согласился с нижестоящими судами, которые отстранили от должности конкурсного управляющего АО "Дека" Максима Лагоду за использование им автомобилей банкрота в личных целях и другие незначительные нарушения. Существенность нарушения должна соотноситься с масштабами деятельности должника, что "применительно к фабуле настоящего спора свидетельствует об очевидной несоразмерности назначенного наказания допущенному нарушению", говорится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ.

Процедура банкротства "Деки" идет "в условиях высокой конфликтности", сказано в судебных документах. Управляющий в судах говорил, что на протяжении длительного времени подвергался безосновательным жалобам со стороны кредиторов, аффилированных с бывшим контролировавшим должника лицом.

По настоящему опасной для Лагоды стала последняя по времени жалоба. Два кредитора предприятия - ООО "Авто-Славия 40" и ООО "Кварта" - подали в Арбитражный суд Новгородской области ходатайство, согласно которому управляющий использует в личных целях два автомобиля "Деки" - белый и черный BMW 750 - и не обеспечил сохранность имущества банкрота. Свои требования они, в частности, обосновывали аварией с участием одного из лимузинов, черного, в ноябре 2022 года. В результате ДТП товарная стоимость автомобиля, изначально выставленного на торги за 2,13 млн рублей, уменьшилась на 1,73 млн рублей, отмечали кредиторы. На этом основании они просили отстранить управляющего от работы в деле о несостоятельности "Деки", а также взыскать с него вторую из упомянутых сумм в качестве убытков.

Лагода парировал, что конкурсная масса не пострадала. От виновника ДТП в нее поступило 577 тыс. рублей, 400 тыс. рублей перечислила его страховая компания, за 833 тыс. рублей были реализованы остатки автомобиля, а недостающие до изначальной стоимости 318 тыс. рублей управляющий выплатил сам.

Первая инстанция удовлетворила требования кредиторов частично. Она признала неправомерными действия Лагоды по использованию автомобилей в личных целях, но отказала в удовлетворении остальных требований. Суд обратил внимание, что на момент рассмотрения спора ущерб от ДТП уже отсутствует, а белый автомобиль реализован на торгах за 1,47 млн рублей без претензий к его техническому состоянию, то есть его эксплуатация не повлекла уменьшения стоимости. Допущенные Лагодой нарушения "являются незначительными с учетом отсутствия по факту каких-либо убытков для должника", сделала вывод первая инстанция.

Суд счел также нецелесообразным отстранение конкурсного управляющего на завершающем этапе процедуры банкротства, когда идет расчет с кредиторами. Первая инстанция напомнила, что назначение Лагоды заняло полтора года из-за споров между кредиторами.

Апелляция с этим согласилась, но Арбитражный суд Северо-Западного округа вернул спор на новое рассмотрение.

На втором круге разбирательства первая инстанция признала "ненадлежащим" исполнение Лагодой обязанностей в части использования белого BMW 750 (на том основании, что лимузин можно было бы продать дороже, если бы он не использовался), а в удовлетворении остальной части требований опять отказала. Но апелляция отменила это решение и приняла новый судебный акт, которым Лагода был отстранен. Управляющий ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, нарушения были существенны "и вызывают веские сомнения в наличии у него должной компетентности и добросовестности, а также воли и желания надлежащим образом вести процедуру банкротства", говорилось в постановлении апелляционного суда.

Это заключение было построено на эпизоде с машинами и еще двух спорах вокруг претензий к Лагоде, что позволяло говорить о многократности допущенных управляющим в процедуре нарушений. Речь шла о неправомерном привлечении Лагодой сторонних специалистов и бездействии в виде непринятия мер по реализации дебиторской задолженности "Деки". Суд округа поддержал такой подход.

Но СКЭС ВС РФ, куда обратился Лагода, с такой позицией согласилась не в полной мере.

"...Использование арбитражным управляющим имущества должника в личных целях является недопустимым и свидетельствует о нарушении им своих обязанностей по наполнению, сохранению и бережному отношению к имущественному комплексу должника. Арбитражный управляющий как новый руководитель вправе до торгов использовать транспортное средство, вошедшее в конкурсную массу, в том же объеме и на тех же условиях, как и генеральный директор до банкротства, то есть для исполнения своих корпоративных и служебных обязанностей, не смешивая порядок пользования имуществом со своими личными делами", - так коллегия оценила эпизод с лимузинами. На этом основании его жалоба была отклонена в части незаконности действий.

Но главного Лагода добился - более опасное с точки зрения ущерба профессиональному бэкграунду решение об отстранении ВС РФ отменил, оставив в силе определение первой инстанции.

"...Принимая во внимание исключительность названной меры (отстранение - ИФ), недопустимость фактического установления таким образом запрета на профессию и необходимость ограничения во времени риска ответственности за совершенные нарушения, суд должен также учитывать, что основанием для подобных отказа или отстранения не могут служить нарушения, допущенные управляющим по неосторожности, несущественные нарушения, нарушения, не причинившие значительного ущерба, а также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) назад", - процитировала коллегия пункт 56 постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ №35 от 22 июня 2012 года, обосновывая свой подход. Не могут служить основанием для отстранения управляющего и нарушения, не приводящие к возникновению сомнений в дальнейшем надлежащем ведении им дел, говорится также в определении СКЭС ВС РФ.

Она констатировала, что апелляция и суд округа при принятии решения проигнорировали общеправовой принцип соразмерности меры ответственности характеру допущенного нарушения, вызванному ущербу и иным существенным обстоятельствам, обусловливающим индивидуализацию при применении взыскания. "Применительно к вопросу ответственности арбитражного управляющего следует иметь в виду, что значительность характера причиненного ущерба должна устанавливаться судом относительно масштабов процедуры, позитивной роли управляющего в ней, объема и качества уже выполненных им мероприятий. Также необходимо оценивать целесообразность отстранения как санкции, которая в первую очередь должна способствовать восстановлению нарушенных прав или законных интересов кредиторов", - разъяснили судьи ВС РФ.

Первая инстанция, по их мнению, все это сделала и пришла к выводу о незначительности нарушений. "Суд первой инстанции также указал, что само по себе отстранение конкурсного управляющего в данном конкретном случае не достигнет цели восстановления прав кредиторов, а напротив, приведет к их нарушению вследствие невозможности распределения полученных от реализации имущественного комплекса денежных средств и затягивания процедуры банкротства, которая длится с 2019 года", - добавила коллегия.

Управляющий может быть отстранен, если его нарушение повлекло убытки для банкрота и кредиторов и было существенным, резюмировали судьи. "Притом существенность нарушения должна соотноситься и с масштабами деятельности должника, что применительно к фабуле настоящего спора свидетельствует об очевидной несоразмерности назначенного наказания допущенному нарушению", - таков финальный вывод СКЭС ВС РФ. Лагода остался завершать процедуру банкротства "Деки."

Это предприятие некогда было крупнейшим в стране производителем кваса. Дело о несостоятельности "Деки" тянется с февраля 2019 года. Предприятие было признано банкротом в апреле 2021 года, на тот момент его долг исчислялся суммой в 1,9 млрд руб., свидетельствует отчет на "Федресурсе". В 2018 году выручка "Деки" составила 3,11 млрд руб., но образовался и существенный чистый убыток - 393,13 млн руб.

Летом 2024 года имущество предприятия было продано как единый комплекс за 815 млн руб. Покупателем выступило ООО "Гифт", которое собеседники газеты "Коммерсантъ" на алкогольном рынке связывали с ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ", региональным производителем напитков, бенефициаром которого является Людмила Апоян.