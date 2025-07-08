Рабочую группу по введению обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев создадут в ближайшее время

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о создании в ближайшее время рабочей группы для проработки решения об установлении обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории для поступления на гуманитарные направления в вузы.

"С Рособрнадзором мы в ближайшее время создадим совместную рабочую группу. Ее участниками станут представители Администрации президента, депутаты Госдумы, ректоры вузов, представители научно-педагогической общественности. Мы разработаем окончательное решение по срокам и механизму введения обязательного ЕГЭ по истории", - сказал Кравцов на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров во вторник.

Его слова приводит пресс-служба министерства.

Ранее Кравцов заявил, что в течение двух ближайших лет история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы.

В июне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.

В Рособрнадзоре сообщали, что готовы к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.