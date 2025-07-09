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ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного моста в Саратовской области

Подозреваемый убит при попытке оказать сопротивление

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Саратовской области предотвращен подрыв железнодорожного моста, готовивший диверсию россиянин убит при попытке оказать сопротивление.

"Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях. С целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства (СВУ), планировал осуществить подрыв железнодорожного моста", - сказали в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что при задержании в момент изъятия бомбы из тайника мужчина "оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен".

На месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой 11 кг, пистолет "Макарова" и боеприпасы к нему, а также "предметы, имеющие значение для следствия".

Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК ("незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 2 ст. 223.1 УК ("незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.30, ч. 2 ст. 205 УК ("террористический акт").

ФСБ Украина Саратовская область
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