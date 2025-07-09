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Лавров 14-15 июля посетит Китай, где примет участие в СМИД ШОС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на будущей неделе посетит Китай для участия в Совете министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), сообщила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

"14-15 июля в Тяньцзине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября там же, в китайском городе Тяньцзине", - сказала она.

"Будет обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности этой организации. А также другие актуальные вопросы", - сказала Захарова.

Мария Захарова Сергей Лавров ШОС Китай Тяньцзин МИД
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