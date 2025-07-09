Минобороны РФ заявило о российском контроле над населенным пунктом Толстой в ДНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в среду.

Войсками группировки "Восток" в ходе боев нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка (ДНР), Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области, говорится в сводке.

ВСУ потеряли здесь до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию РЭБ, информирует Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки и Новая Сечь Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольховатка, Хатнее и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зелёная Долина (ДНР). Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм САУ Krab. Уничтожены три станции РЭБ, РЛС, обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Согласно сообщению, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад противника в районах населённых пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка (ДНР). Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровского, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области", - сообщает Минобороны.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Войска группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов.