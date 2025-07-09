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Обмен визитами на высшем уровне между РФ и КНДР пока не планируется

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Обмен визитами на высшем уровне между Россией и КНДР пока на данный момент не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, в ближайшее время таких планов нет, когда они будут, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли в планах визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

При этом, говоря о визите в Пхеньян главы МИД России Сергея Лаврова, Песков сообщил, что в рамках таких поездок всегда передается послание от президента России главе КНДР.

"Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно же, они руководству страны передают послание Путина", - сказал он.

Дмитрий Песков Сергей Лавров МИД РФ КНДР
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