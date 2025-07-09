Работу системы "Платон" обещают наладить с учетом действия средств РЭБ

Система перестает видеть бортовые устройства на грузовиках и штрафует их

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проблема некорректной работы системы "Платон", связанная с работой систем радиоэлектронной борьбы, будет решена, в сентябре начнется ее донастройка, сообщила пресс-служба Калининградской торгово-промышленной палаты.

"На очередном заседании КТПП калининградские перевозчики обратили внимание на штрафы, которые они получают из системы "Платон" за якобы выявленные нарушения при проезде по территории России. По словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Олеси Белой, за июнь жалоб на работу "Платона" было 16. И это проблема не только региональная, но и общероссийская, так как связана с работой РЭБ", - говорится в пресс-релизе.

Представитель "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон") Ильяс Хамидулин сообщил, что при использовании "глушилок" создается "белый шум" и бортовое устройство себя не видит. Частные РЭБы могут гасить приборы в радиусе 50 метров. РТИТС пытается адаптировать работу системы к новым условиям. С 1 апреля почти 500 рамок переведены в автоматический режим, на них поставлены дополнительные датчики. Если эти датчики подверглись воздействию и определяют себя не в тех координатах, то все транзакции оцениваются как невалидные и в штраф не вносятся.

"В настоящее время идет доработка постановления о правилах взимания платы. С 1 сентября будет производиться автоматическая достройка маршрута. Даже если выпали координаты, у оператора будет возможность достраивать маршрут и списывать средства. Законопослушные перевозчики будут защищены", - отметил Хамидулин.

Перевозчики сообщили, что когда грузовая машина проходит очередную рамку на трассе, то система считывает бортовое устройство, которое установлено на автомобиле. Денежные средства списываются со счетов предпринимателей в автоматическом режиме.

"Но, как только включается система РЭБ (и правильно включается, безусловно, цели благие для ее включения), происходит противоречие. "Платон" работает некорректно, сигнал бортового устройства не читается. Для системы это выглядит, будто автоперевозчик - нарушитель и отключил бортовое устройство, проходя рамку, и за это ему начисляется штраф", - говорится в пресс-релизе.

При этом сумма первого штрафа составляет 5 тысяч рублей, повторное подобное нарушение обойдется в 10 тысяч рублей. "Статистика обжалования штрафов неутешительная: отменяют штрафы только в 11% случаев (когда оператор подтверждает, что была включена система РЭБ)", - заключает пресс-служба КТПП.

"Платон" - российская государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Собранные средства направляются в Дорожный фонд России на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее состояние.