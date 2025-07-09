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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджетов ФОМС и Социального фонда за 2024 год

Средний размер назначенных пенсий на конец 2024 года составил 21 098 рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) России и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год.

Как сказано в документе № 930419-8, доходы бюджета Социального фонда за 2024 год составили 16 трлн 830,7 млрд рублей, расходы - 16 трлн 275,8 млрд рублей. Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, составила 5 трлн 479,7 млрд рублей. Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ФОМС, составила 166,9 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов регионоа поступили в сумме 347,8 млрд рублей.

Общий объем профицита бюджета фонда за 2024 год составил 554,9 млрд рублей.

Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составила 1,7 млрд руб., что на 35% меньше, чем в 2023 году. Доходы от инвестирования пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в СФР, составили 33,3 млрд рублей - это половина (50,5%) от того, что было запланировано. По данным Счетной палаты, причина такого снижения в том, что застрахованные граждане реже используют накопительную пенсию, меньше оформляют единовременные выплаты и чаще меняют страховщика, из-за чего меньше средств передается в управление негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям.

Общая численность пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах фонда, на конец 2024 года составила 41,2 млн человек. Средний размер назначенных пенсий на конец 2024 года составил 21 098 рублей.

Доходы бюджета ФОМС в 2024 г. составили 3 трлн 870,38 млрд рублей, расходы - 3 трлн 889,40 млрд рублей, дефицит - 19,02 млрд рублей. Основным источником формирования доходной части бюджета фонда являются страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), доля которых составляет 86,2% в общих доходах фонда.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2024 году из федерального бюджета бюджету фонда, увеличился по сравнению с 2023 годом на 13% и составил 57 млрд 645,2 млн рублей.

Госдума НПФ ФОМС Социальный фонд
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