Житель Сочи получил восемь лет лишения свободы за подготовку теракта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал виновным уроженца Сочи Сергея Федорова по делу о подготовке теракта в военной комендатуре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Сочи Краснодарского края Сергея Федорова. Суд (...) назначил ему 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, в остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Как установил суд, зимой 2024 года Федоров в мессенджере познакомился с представителем украинской террористической организации, который предложил ему оказать содействие в поджоге здания военной комендатуры сочинского гарнизона с использованием самодельных зажигательных устройств. После этого Федоров, следуя указаниям, изготовил три устройства и решил проверить их эффективность, для чего поджог два припаркованных автомобиля. В феврале 2024 года мужчина взял с собой два аналогичных устройства и направился к военной комендатуры, где был задержан.