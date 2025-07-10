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Суд в Челябинске продолжил рассмотрение иска о передаче РФ доли Струкова в ЮГК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Челябинска в четверг продолжил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, сообщил "Интерфаксу" представитель ПАО "ЮГК" в суде Дмитрий Мальбин.

"Суд по иску Генпрокуратуры к Струкову начался", - сказал он.

Заседание проходит в самом крупном зале суда на четвертом этаже, на входе дежурят четыре сотрудника ФССП в камуфляжной форме и масках.

Как сообщалось, предварительное заседание по делу прошло 8 июля. По ходатайству ответчиков, поддержанному представителями Генпрокуратуры, суд принял решение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Представитель ответчиков сообщал, что в четверг суд начнет рассмотрение иска по существу.

Генпрокуратура РФ 2 июля подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли Струкова в "Южуралзолоте" (это 67,85%), его 100%-й доли в УК ЮГК, а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступают 8 физических лиц.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась. Позднее приставы открыли в отношении Струкова исполнительное производство с мерой "арест".

4 июля Струков сообщал "Интерфаксу", что не планирует уезжать из России.

Между тем, газета "Коммерсантъ" сообщила, что вечером 5 июля Струков пытался вылететь в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, но Росавиация запретила взлет судна из-за его ареста судебными приставами. По данным газеты, на борту у бизнесмена приставы изъяли заграничный паспорт, аннулированный к моменту вылета миграционной службой МВД России. Позднее ряд СМИ со ссылкой на представителя ЮГК опроверг информацию о попытке Струкова покинуть страну. В частности, в ЮГК заявили, что Струков в субботу 5 июля весь день находился в офисе ЮГК в Москве.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

ЮГК ПАО "Южуралзолото группа компаний" Челябинск
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